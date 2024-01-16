В городе Кольчугино 32 скважины, используемые для забора воды, находятся без ограждения и...

В городе Кольчугино 32 скважины, используемые для забора воды, находятся без ограждения и охраны.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что 38 скважин, используемых для забора воды и находящихся в муниципальной собственности Кольчугинского района и города Кольчугино, переданы на баланс и техническое обслуживание МУП «Коммунальник».«… При этом, в нарушение требований санитарных норм, первый пояс зон санитарной охраны 32 скважин не имеет ограждения, препятствующего попаданию туда посторонних лиц, транспортных средств, животных...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Уточняется, что непринятие мер по содержанию зон санитарной охраны скважин может повлечь причинение вреда окружающей среде (подземному водному горизонту), и как следствие, здоровью граждан.В результате директору муниципального предприятия внесено представление. Устранение нарушений взято межрайонной прокуратурой на контроль.Фото: freepik.com