ДТП произошло на трассе Р-132 возле деревни Бабино в районе 12 часов дня. По данным дорожной полиции, пожилой водитель не справился с управлением на повороте, машину вынесло на встречку прямо

ДТП произошло на трассе Р-132 возле деревни Бабино в районе 12 часов дня. По данным дорожной полиции, пожилой водитель не справился с управлением на повороте, машину вынесло на встречку прямо под грузовик. 68-летний пассажир скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Алена Бусько, инспектор отдела ГИБДД области 71-летний водитель автомобиля “Рено Логан” при