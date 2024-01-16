Об этом сообщают местные средства массовой информации.

В Коврове людей хоронят за пределами кладбища. Об этом сообщают местные средства массовой информации.Речь идёт о Троицко-Никольском клабдище в деревне Игумново. Сейчас местным жителям приходится благоустраивать могилы на территории лесного фонда.По информации «Ковровских вестей», всё дело в подрядчике, которого не могут найти власти. Лот на аукцион на постройку дороги, парковки и сетей бытовой канализации выставлялся много раз, но никто так и не согласился. Ковровчане сетуют также на то, что на новом месте протекают высокие грунтовые воды.Пока что в планах взять деньги из резервного фонда и начать работу в этом году. Сроки завершения пока неясны.