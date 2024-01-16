В Коврове у участника преступной группы, которая производила наркотики, конфисковали земельный...

В Коврове у участника преступной группы, которая производила наркотики, конфисковали земельный участок и дом.Выяснилось, что мужчина являлся участником преступной группы, и летом 2022 года им были приобретены жилые (и нежилые) помещения в деревне Сажино Ковровского района.Уточняется, что именно там размещались специальное оборудование и материалы, необходимые для производства и расфасовки наркотических средств.«В указанной лаборатории незаконно произведено более 163 кг наркотического вещества, производного метилэфедрона. 2 сентября 2022 года преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области, наркотики обнаружены и изъяты из незаконного оборота...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как итог: приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы - на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.Кроме того, у осужденного был конфискован земельный участок и жилой дом, где была размещена нарколаборатория.Напомним, ранее приговором Ковровского городского суда ещё двое участников преступной группы были осуждены к 10 годам лишения свободы (каждый с отбыванием в колонии строгого режима). Уголовное дело в отношении четвёртого участника находится на рассмотрении во Владимирском областном суде.Фото: freepik.com