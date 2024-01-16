Жителя Коврова признали виновным в незаконном производстве наркотиков, совершённом организованной группой, в особо крупном размере.

Жителя Коврова признали виновным в незаконном производстве наркотиков, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что мужчина вместе с подельниками купил несколько помещений в деревне Сажино Ковровского района, где организовал подпольную нарколабораторию. Преступники смогли изготовить свыше 163 кг нелегальных веществ.Суд приговорил жителя Коврова к 10 годам заключения в колонии строгого режима и конфисковал земельный участок и дом в Сажине.Сообщается, что ранее двое членов преступной группы также получили по 10 лет колонии строгого режима. Дело четвёртого фигуранта находится в суде.