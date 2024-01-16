Физкультурно-спортивный комплекс планируется построить в Собинском районе в Лакинске. Комплекс будет включать в себя плавательный бассейн, универсальный зал, помещения для занятий боксом

Физкультурно-спортивный комплекс планируется построить в Собинском районе в Лакинске. Комплекс будет включать в себя плавательный бассейн, универсальный зал, помещения для занятий боксом и борьбой, а также кафетерий и массажный кабинет. Также у местных жителей появится возможность заниматься мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом, теннисом, бадминтоном, сообщает «Строительство.ру». Здание построят на участке, расположенном по улице 21 Партсъезда. На