В посёлке Мелехово Ковровского района открылся современный мотоклуб Спортивная база для любителей...

В посёлке Мелехово Ковровского района открылся современный мотоклубСпортивная база для любителей мотокросса.Здесь оборудовали раздевалки, построили кабинеты для теоретических дисциплин и мастерскую для ремонта всех видов мототехники. Три года назад в Мелехове восстановили старую мототрассу, и спортсмены получили лицензию на проведение мероприятий всероссийского уровня.Впервые в Ковровском районе они прошли в сентябре прошлого года. К слову, весной на мотодроме установят систему полива для трассы в летний период и трибуны для зрителей.