В посёлке Мелехово Ковровского района открылся современный мотоклуб
Спортивная база для любителей...
В посёлке Мелехово Ковровского района открылся современный мотоклуб
Спортивная база для любителей мотокросса.
Здесь оборудовали раздевалки, построили кабинеты для теоретических дисциплин и мастерскую для ремонта всех видов мототехники. Три года назад в Мелехове восстановили старую мототрассу, и спортсмены получили лицензию на проведение мероприятий всероссийского уровня.
Впервые в Ковровском районе они прошли в сентябре прошлого года. К слову, весной на мотодроме установят систему полива для трассы в летний период и трибуны для зрителей.