Из Владимирской области в зону СВО отправилась очередная группа добровольцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, во вторник, 16 января, новая группа добровольцев из Владимирской области отправилась в зону СВО. Торжественная церемония прощания прошла в зале Дома культуры Молодежи.Следует отметить, что ранее уже десять владимирских добровольцев покинули Владимирскую область, чтобы помочь в зоне СВО. В качестве творческих подарков для воинов выступили ученики местных школ и популярный певец Олег Завазальский. Помимо этого, контрактникам передали письма, написанные учащимися Владимирского базового медколледжа.