Город Владимир занял место 4-е место в номинации «Укрепление межнационального мира». Торжественное награждение состоялось в Москве, рассказал мэр Дмитрий Наумов. На конкурс администрация

Город Владимир занял место 4-е место в номинации «Укрепление межнационального мира». Торжественное награждение состоялось в Москве, рассказал мэр Дмитрий Наумов. На конкурс администрация Владимира представила проект «Этот День Победы». В нем владимирские старожилы и ветераны поделились своими воспоминаниями о войне. Из телеграм-канала “Дмитрий Наумов. Официально” Победа во Всероссийском конкурсе — заслуга жителей города Владимира. Эта