Перед судом предстанет житель Владимирской области.

Перед судом предстанет житель Владимирской области. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконных приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что в 2013-2014 годах обвиняемого наделили статусом «положенца».«Приобретённый статус обеспечил ему непререкаемый авторитет в криминальном мире, предоставил в уголовно-преступной среде широкие организационно-распорядительные, нормативно-регулирующие и дисциплинарные функции в пределах подконтрольной территории», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Мужчина занимал высшее положение в криминальной иерархии до конца мая 2022 года. Также в его жилище нашли пистолет ТТ и патроны.В настоящее время уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.