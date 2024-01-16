Эта просьба мэрии связана с ночной уборкой, которая пройдет сегодня, 16 января с 20:00 и до 7:00 утра 17 января. Машины могут помешать работе спецтехники, сообщили в пресс-службе. Адреса уборки улиц
Эта просьба мэрии связана с ночной уборкой, которая пройдет сегодня, 16 января с 20:00 и до 7:00 утра 17 января. Машины могут помешать работе спецтехники, сообщили в пресс-службе. Адреса уборки улиц следующие: – Сперанского; – ЮЗ-8; – Мещерская (кольца ЖБИ); – Фатьянова; – Элеваторная; – Верхняя Дуброва (путепровод); – Рокадная дорога; – Лыбедская Магистраль (внутреннее