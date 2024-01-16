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<a href="https://33live.ru/novosti/16-01-2024-vladimircev-poprosili-ne-ostavlyat-mashiny-na-ulicax-nochyu.html" target="_blank">Владимирцев попросили не оставлять машины на улицах ночью</a> - Эта просьба мэрии связана с ночной уборкой, которая пройдет сегодня, 16 января с 20:00 и до 7:00 утра 17 января. Машины могут помешать работе спецтехники, сообщили в пресс-службе. Адреса уборки улиц