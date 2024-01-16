Жители 33-го региона подготовили гуманитарную помощь для пациентов, проходящих лечение в больнице Докучаевска.

Жители 33-го региона подготовили гуманитарную помощь для пациентов, проходящих лечение в больнице Докучаевска. Об этом 16 января рассказала правительства Владимирской области.В сборе помощи активное участие приняли образовательные учреждения. Коллективы школ и детсадов положили в посылки тёплые вещи, продукты питания с большим сроком хранения и сладости. Кроме того, владимирцы написали тёплые письма военнослужащим.В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что гуманитарную помощь в больницу доставят в ближайшие дни.