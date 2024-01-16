На проектирование туристического кода Суздаля и Мурома регион получил 480 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по поручению губернатора на развитие глэмпингов регион получил дополнительное финансирование в размере 60 миллионов рублей. К этой сумме, предоставленной государством, бизнес сделал вклад в размере 90 миллионов рублей. Таким образом, в этом году в нашем регионе появится десять новых глэмпинговых комплексов.В Суздале сейчас находятся на согласовании два гостиничных проекта, которые позволят сохранить аутентичность города. Эти проекты предусматривают возведение гостиниц. Одна из них будет относиться к премиум-сегменту, а другая будет иметь средний уровень комфорта. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о возможности строительства двух больших гостиничных комплексов в городе Муром.