Учащиеся гимназии №23 Владимира собрали партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Учащиеся гимназии №23 Владимира собрали партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу областного правительства.Во время новогодних каникул владимирские дети организовали и провели ярмарку, где продавали выпечку и поделки. Полученные от продажи деньги пошли на приобретение нужных бойцам предметов. Кроме того, школьники написали тёплые письма участникам СВО.Отмечается, что скоро помощь будет доставлена по назначению.