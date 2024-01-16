Деньги получат 23 некоммерческие организации Владимирской области. Самый большой грант в размере около пяти миллионов рублей достанется проекту «Центр семейной медиации». Выигрыш в

Деньги получат 23 некоммерческие организации Владимирской области. Самый большой грант в размере около пяти миллионов рублей достанется проекту «Центр семейной медиации». Выигрыш в конкурсе позволит НКО продолжить работу по защите прав ребенка и его развития в семье. С остальными победителями конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!