Президентские гранты выиграли 23 региональные НКО.

Владимирские некоммерческие организации получат более 41 миллиона рублей. Президентские гранты выиграли 23 региональные НКО.Так, проекты направлены, в основном, на просвещение и сохранение истории, на защиту бездомных животных, на помощь детям. Самый крупный выигрыш принадлежит ВРАМ – Владимирской региональной ассоциации медиаторов. Создан центр «на базе аппаратоа региональных омбудсменов», а проект организации направлен на гармоничное развитие в семье путём применения медиации.Самая маленькая президентская поддержка принадлежит «Ансамблю усадьбы Бутурлиных-Зубовых», грант был получен на сохранение культурного наследия. Кроме того, другие авторы некоммерческих организаций будут организовывать исторически-образовательные программы на полученные деньги.В списке победителей оказались и семейный клуб «Добрая сельская мама», фонд помощи брошенных животных «Дорога добра», российско-узбекский проект «Интеграция 20.24» и другие.