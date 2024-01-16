Об этом рассказал Алексей Говырин, депутат Государственной Думы.

Владимирские учёные изобрели регенерирующий клетки препарат. Об этом рассказал Алексей Говырин, депутат Государственной Думы.Так, процесс будет направлен на заживление хрящевой ткани коленного сустава. Врачи будут брать клетки здорового хряща, выращивать недостающие, а затем вводить в полость больной коленки. Отторжения не будет, так как ткани родные.Ранее способ лечения таких болезней был один – протезирование и ограничение нагрузки на ногу. Сейчас будет доступно полностью восстанавливать суставы, актуально это будет не только для возрастного слоя населения, но и среди спортсменов, например, при ревматоидном артрите.Способ разработала компания «Генериум», а Минздрав зарегистрировал его ещё в конце декабря. Сейчас уже решается вопрос о включении метода в стандарты оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В планах включить его услугу в полис ОМС.