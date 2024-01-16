Антона Пятисотского по прозвищу Палач обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Причем он находился в своем статусе до мая 2022 года и действовал сразу в нескольких районах

Антона Пятисотского по прозвищу Палач обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Причем он находился в своем статусе до мая 2022 года и действовал сразу в нескольких районах Владимирской области. По нашим данным, Палачу – 42 года, официально он проживал в поселке Вольгинском в Петушинском районе. Он “держал” не только этот край, в его