Жителя Александровского района обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Авария произошла 22 сентября прошлого года. Около 8 часов утра водитель автомобиля

Жителя Александровского района обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Авария произошла 22 сентября прошлого года. Около 8 часов утра водитель автомобиля “Фиат Дукато” ехал по дороге Р-132 в районе дома №121 на улице Ноябрьской. Машина двигалась со скоростью 70 км/ч, что превышает разрешенную в населенных пунктах. В попутном направлении ехал “Камаз”, его