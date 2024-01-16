С начала 2024 года в администрацию областного центра поступило множество обращений от горожан, жалующихся на захламлённые контейнерные площадки.

С начала 2024 года в администрацию областного центра поступило множество обращений от горожан, жалующихся на захламлённые контейнерные площадки. Об этом рассказала мэрии.Чтобы вывезти мусор с улиц Владимира, 5 января было принято решение о привлечении региональным оператором дополнительной техники по договорам со сторонними организациями. Отмечается, что за 10 дней удалось задействовать 45 единиц спецтехники, которые вывезли свыше 2,1 тыс. кубометров ТКО.Однако задача до конца не решена. Проблемы с вывозом бытовых отходов остаются в Октябрьском и Ленинском районах, а крупногабаритный мусор не убран практически по всему городу.