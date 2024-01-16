Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Владимира провела заседание, на которой были рассмотрены вопросы организации крещенских купаний.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Владимира провела заседание, на которой были рассмотрены вопросы организации крещенских купаний. Об этом рассказала мэрии.В нынешнем году места для купаний будут оборудованы на озере Глубоком и Верхнем Семязинском пруду. Здесь сделают купели, установят дощатые настилы, трапы и ограждения, а прилегающие территории очистят от снега. Также будут установлены раздевалки и пункты обогрева.Места должны подготовить и проверить к 22.00 18 января. Сами купания будут продолжаться до 4 утра 19 января.«Управление гражданской защиты города предупреждает: совершать крещенское купание в непроверенных и необорудованных местах опасно для жизни», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.