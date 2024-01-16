Перед судом предстанет водитель из Александровского района.

Перед судом предстанет водитель из Александровского района. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть ребёнка. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия случилась 22 сентября прошлого года. Утром обвиняемый ехал на своей иномарке по автотрассе Р-132 «Золотое Кольцо» в микрорайоне Юрьевец со скоростью порядка 70 км/ч. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на несовершеннолетнего. Ребёнок получил тяжкое ранение и через несколько дней умер в больнице.Отмечается, что водитель полностью признал свою вину. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.