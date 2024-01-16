35-летняя жительница Владимира и ее 26-летний напарник крали в супермаркетах продукты и бытовую химию. Как сообщили в УМВД, собраны доказательства их причастности к 4 эпизодам воровства.

35-летняя жительница Владимира и ее 26-летний напарник крали в супермаркетах продукты и бытовую химию. Как сообщили в УМВД, собраны доказательства их причастности к 4 эпизодам воровства. Фигуранты действовали по плану – они заходили в магазин, притворялись, что незнакомы, и начинали действовать. Женщина брала с полок продукты, а молодой человек – бытовую химию. Украденное клали в