Во Владимире уголовный авторитет пойдет под суд за свое звание вора в законе. В ходе...

Во Владимире уголовный авторитет пойдет под суд за свое звание "вора в законе".В ходе предварительного следствия установлено, что в 2013-2014 годах обвиняемый на так называемой «сходке» был наделен статусом «положенца» - находящегося на испытательном сроке кандидата в «воры в законе». И, в итоге, занял высшее положение в преступной иерархии, и находился в нём до момента задержания 31 мая 2022 года.Приобретенный статус обеспечил ему непререкаемый авторитет в криминальном мире, предоставил в уголовно-преступной среде широкие функции в пределах подконтрольной территории, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Он осуществлял управление преступной средой, подбор кадров из числа уголовных авторитетов для назначения на нижестоящие уровни преступной иерархии, организовывал сбор, хранение, оборот и распределение "общака". А также разрешал споры и конфликты в преступном мире.Кроме того, он незаконно приобрёл и хранил дома пистолет системы Токарева (ТТ) образца 1930-1933 годов и патроны нему.Уголовное дело направлено во Владимирский облсуд.Фото: https://www.freepik.com