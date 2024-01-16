Во Владимире водитель признался, что насмерть сбил ребенка на переходе. Заместителем прокурора...

Во Владимире водитель признался, что насмерть сбил ребенка на переходе.Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Александровского района, сообщила пресс-служба облпрократуры.Установлено, что около 8 часов 22 сентября прошлого года мужчина двигался на автомобиле «ФИАТ ДУКАТО» по автодороге Р-132 «Золотое Кольцо» в районе дома № 121 по ул. Ноябрьской мкр. Юрьевец. Со скоростью около 70 км/ч, превышающей разрешенную.Впереди него в попутном с ним направлении по правой полосе двигался автомобиль «КАМАЗ», водитель которого снизил скорость и стал останавливаться перед нерегулируемым пешеходным переходом, обозначенным дорожными знаками, уступая дорогу несовершеннолетнему пешеходу. А вот обвиняемый не принял мер к остановке автомобиля - и совершил наезд на ребенка.Смерть подростка наступила 12.10.2023 в больнице от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.Мужчина вину признал, ему грозит до 5 лет лишения свободы.Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд.Фото: https://www.freepik.com