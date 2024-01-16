Во Владимире за 2023-й год со стен домов уничтожили 2,5 тысячи нарконадписей Во Владимирской мэрии...

Во Владимире за 2023-й год со стен домов уничтожили 2,5 тысячи нарконадписейВо Владимирской мэрии отчитались об уничтожении нарконадписей.За 2023-й год со стен домов соскоблили две с половиной тысячи таких объявлений. На декабрь пришлось 200 нарконадписей. Обнаруживать их сотрудникам городского управления по экономической безопасности помогают волонтеры, коммунальные предприятия и управляющие компании.Если вы обнаружили подозрительное объявление о высокооплачиваемой работе, можно позвонить в полицию по телефонам: 32-64-05 или 02 или по телефону доверия администрации города Владимира 33-12-67.