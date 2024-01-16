В сети появилось видео, как лисица бегает по Гороховцу. В комментариях под записью оказалось много неравнодушных людей. Сообщают, что лиса получила рану и прибилась к людям. Людмила (из

В сети появилось видео, как лисица бегает по Гороховцу. В комментариях под записью оказалось много неравнодушных людей. Сообщают, что лиса получила рану и прибилась к людям. Людмила (из комментариев) Она давно обитает в пределах города, она раненая. Охотиться не может, вот и бежит куда попроще, голод не тётка. Отметим, что появление лис в населенных пунктах