Во Владимирской области IT-специалисты смогут получить ипотеку под 3 процента. С помощью Единой...

Во Владимирской области IT-специалисты смогут получить ипотеку под 3 процента.С помощью Единой ипотечной программы от ДОМ.РФ ставка по льготной ипотеке для ИТ-специалистов Владимирской области будет снижена до 3%.Соответствующее соглашение на международной выставке «Россия» подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс и первый заместитель губернатора региона Александр Ремига, сообщает https://дом.рф.Механизм предусматривает объединение федеральной ипотечной программы со ставкой 5% с региональной, которая предусматривает дополнительное субсидирование со стороны области. В результате, ставка для сотрудников IT-компаний снизится на 2 процентных пункта.Принять участие в программе могут IT-специалисты, зарегистрированные по месту постоянного проживания на территории Владимирской области и работающие в аккредитованных Минцифрой IT-компаниях, зарегистрированных на территории региона.Перечень банков, в которых IT-специалисты Владимирской области смогут оформить ипотеку, будет определен до конца I квартала этого года.Фото: https://дом.рф.