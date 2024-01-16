Во Владимирской области почетные доноры получат денежную выплату из федерального бюджета. До конца...

Во Владимирской области почетные доноры получат денежную выплату из федерального бюджета.До конца недели 8 460 жителей Владимирской области, награждённых нагрудным знаком «Почётный донор России», в беззаявительном порядке получат ежегодную денежную выплату в размере 17 324,11 рублей.Средства на эти цели поступили в регион из федерального бюджета, сообщает Министерство социальной защиты населения.«Лицам, вновь награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России», для оформления этой меры государственной поддержки необходимо представить в учреждение социальной защиты населения по месту жительства заявление, документ, удостоверяющий личность, и удостоверение о награждении указанным нагрудным знаком...» - поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: freepik.com