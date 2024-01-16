Во Владимирской области сотрудники Следственного комитета отмечают свой профессиональный...

Во Владимирской области сотрудники Следственного комитета отмечают свой профессиональный праздник.13 лет на страже закона и правопорядка. Сотрудники Следственного комитета отмечают профессиональный праздник. День образования Следственного комитета Российской Федерации. С поставленными задачами успешно справляется и региональное управление ведомства.Артем Кулаков - руководитель Следственного управления Следственного Комитета РФ по Владимирской области:- В 2023 году существенно сократили количество уголовных дел, оконченных в срок свыше 2 месяцев, на более, чем 2%. При этом, как мной уже указывалось, в прошлом году нам удалось сохранить качественный показатель нашей работы, на прежнем уровне, а по некоторым позициям и существенно их улучшить.Следователей области поздравил заместитель губернатора Эдуард Селезнёв.В региональном управлении трудятся почти 160 человек, треть - молодые специалисты. Лучших сегодня наградили.В 23-ем следователи региона раскрыли более тысячи преступлений против личности - это убийства, случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования. Кроме того, раскрыты 57 дел прошлых лет и расследована сотня коррупционных преступлений.