Об этом рассказали в пресс-службе Инспекции госнадзора обращения с животными и ветеринарии.

Во Владимирской области ветеринары вакцинировали и стерилизовали 1995 бездомных животных. Об этом рассказали в пресс-службе Инспекции Госнадзора обращения с животными и ветеринарии.Из этого числа на улицы городов выпущены 1656 животных, из которых 78 – кошачие, остальные 339 вернулись к своим хозяевам, старым или же новоприобретённым. Обширная работа по работе с безнадзорными животными проведена на основании закона 498-ФЗ. По нему собаки и кошки без хозяев должны быть отловлены, вакцинированы, обработаны от паразитов, стерилизованы. После этого их помещают на десятидневный карантин и выпускают.