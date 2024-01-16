В регионе этот статус носят 8460 жителей. До конца недели им должны выплатить по 17324,11 рубля, сообщили в правительстве области. Почетные доноры России – это люди, которые сдали кровь или ее

В регионе этот статус носят 8460 жителей. До конца недели им должны выплатить по 17324,11 рубля, сообщили в правительстве области. Почетные доноры России – это люди, которые сдали кровь или ее компоненты более 40 раз. Они получат выплаты в беззаявительном порядке. А вот жителям, которые только недавно получили этот статус, нужно предоставить паспорт и удостоверение