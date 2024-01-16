Поездка в автобусе обернулась конфликтом, который вызвал бурное обсуждение у жителей города в социальных сетях. Пассажиры 18-го автобусного маршрута столкнулись с откровенным хамством со

Поездка в автобусе обернулась конфликтом, который вызвал бурное обсуждение у жителей города в социальных сетях. Пассажиры 18-го автобусного маршрута столкнулись с откровенным хамством со стороны представителя перевозчика. По словам очевидцев, водитель курил в салоне, а на просьбы потушить сигарету реагировал агрессивно. На грубость нарвался молодой человек, который сделал замечание курильщику. Диалог из видео (сопровождался матом,