За первые три недели нового года в нашем регионе произошло 100 огненных инцидентов.

За первые три недели нового года в нашем регионе произошло 100 огненных инцидентов. Во время ЧП пострадали четыре человека, также стихия унесла девять жизней.Четыре жертвы за суткиСамые крупные инциденты с жертвами случились в новогодние и рождественские праздники. За нерабочие дни, по статистике регионального главкома, сотрудники МЧС получили 339 вызовов, потушили 85 пожаров, из которых вывели семь человек, но некоторых людей спасти не смогли.Так, ночью 2 января в пос. Андреево Судогодского района вспыхнула квартира в двухэтажном доме. Пожар всего на семи «квадратах» унёс две жизни – 74-летней пенсионерки и мужчины 1978 г. р. В это же утро произошла ещё одна трагедия – уже в пос. Красная Горбатка Селивановского района. Там в огне погиб 65-летний хозяин дома.Уже вечером на станции Мстёра, что под Вязниками, заполыхал дом на ул. Шоссейной. Стихия едва не перекинулась на соседнее строение. Когда с пожаром справились, на пепелище нашли труп мужчины. По предварительной версии, эта трагедия произошла из-за короткого замыкания.Ещё две пожилые женщины погибли 5 и 7 января – в дер. Уварово (Ковровский район) и в Покрове. В первом случае огонь бушевал на 102 «квадратах» частного дома, где погибла пенсионерка 1939 г. р. Причина ЧП – неисправная печь. В Рождество пожар унёс жизнь 82-летней жительницы Покрова. Как рассказали дознаватели МЧС, скорее всего, всё случилось из-за неосторожного обращения с огнём во время курения.Масштабы бедствияНа первой рабочей неделе, к счастью, огонь жертв не прибавил. Зато красный петух разгулялся очень масштабно. Например, 9 января вспыхнул пожар на складе швейной фабрики в Муромцеве – сгорело 1300 кв. м площади.12 января огонь охватил кровлю двухэтажки на площади 700 кв. м. Это случилось в с. Косинское Юрьев-Польского района. 13 человек остались без крыши над головой.В нужное времяЕщё один крупный пожар произошёл в Коврове 10 января. В то утро у командира ковровского отделения по­жарно-спа­са­тель­ной части № 4 Александра Чурнысова завершились дежурные сутки, и он ехал домой. Тут над частным сектором он заметил дым.– Понял, что это не мусор горит, а что-то большое и деревянное, поскольку дым был густым и чёрным, – пояснил мужчина.Александр сразу свернул туда и прибавил скорость. На ул. Овражной стояли растерянные люди и смотрели, как горит деревянный частный дом. Причём перепуганные жители пожарных не вызвали. Чернысов набрал своим коллегам: огонь уже начал распространяться по кровле.В строении жили две семьи. Мужчина сначала кинулся в первую половину: помог выбраться его обитателям и отвёл подальше от места ЧП. Потом Александр поспешил вернуться в дом – проверить, нет ли внутри газовых баллонов и отключили ли счётчики. Тут заметил, что из второй половины, в которой дыма было немного меньше, выходит пожилая женщина.Когда Александр проводил её на безопасное расстояние, подъехали пожарные. Вместе с коллегами он помог вытащить из горящей половины бытовую технику. Только после этого поехал домой.В итоге огонь повредил конструкции и мебель на площади 225 кв. м. Причину пожара сейчас устанавливают.Мнение экспертаНачальник ГУ МЧС России по Владимирской области генерал-майор внутренней службы Алексей Купин:– Большинство пожаров в жилье произошло из-за неосторожного обращения с огнём, в том числе во время курения или в состоянии алкогольного опьянения. Также среди частых причин – неисправность электрики и печного оборудования.На водных объектах области инцидентов не произошло.