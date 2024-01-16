На минувшей неделе, с 8 по 14 января 2024 года, на дорогах 33-го региона зафиксировано 22 ДТП, в которых 1 гражданин скончался, а 25 жителей получили травмы.

На минувшей неделе, с 8 по 14 января 2024 года, на дорогах 33-го региона зафиксировано 22 ДТП, в которых 1 гражданин скончался, а 25 жителей получили травмы. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Среди пострадавших оказались трое детей.Кроме того, за текущий период полицейские оформили 521 дорожную аварию с материальным ущербом и выявили 81 водителя, севшего за руль в пьяном виде.