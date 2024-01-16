На второй неделе 2024 года во Владимирской области больных ОРВИ стало на 18,7% по сравнению с предыдущей неделей, на которой наблюдалось сильное падение уровня заболеваемости. За прошедшую

На второй неделе 2024 года во Владимирской области больных ОРВИ стало на 18,7% по сравнению с предыдущей неделей, на которой наблюдалось сильное падение уровня заболеваемости. За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы региона обратилось 9 736 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Большинство заболевших во Владимире – 3 864. Заболеваемость выросла во всех возрастных группах