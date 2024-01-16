О том, что мужчина уходит с поста, сообщила Ирина Тулякова, председатель Счётной палаты.

Зампред владимирской Счётной палаты Артём Манов решил уйти в отставку. О том, что мужчина уходит с поста, сообщила Ирина Тулякова, председатель Счётной палаты.В органе внешнего финансового контроля Артём Манов проработал более 20 лет. Такое решение мужчина принял, так как решил направить силы на другую сферу деятельности.Ранее заместитель председателя работал инженером, старшим налоговым инспектором, экономистом в банке, консультантом Владимирского Горсовета народных депутатов, а до этого оканчивал Владимирский машиностроительный техникум и финансово-экономический институт.