Зампрокурора Владимирской области Владимир Ортиков проведет личный прем граждан. 23 января 2024...

Зампрокурора Владимирской области Владимир Ортиков проведет личный прем граждан.23 января 2024 года с 10.00 заместитель прокурора Владимирской области Евгений Владимирович Ортиков будет вести личный прием граждан в Суздальском районе. сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приём пройдет в здании Суздальской межрайонной прокуратуры по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, 65.Предварительная запись производится по телефону: 8(49246) 2-34-03.Фото пресс-служба облпрокуратуры.