Житель Владимирской области обвиняется в убийстве в новогоднюю ночь. В отношении жителя Коврова...

Житель Владимирской области обвиняется в убийстве в новогоднюю ночь.В отношении жителя Коврова следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.По данным следствия, в новогодние праздники 37-летний обвиняемый у себя дома употреблял спиртное со своими знакомыми. Ему не понравилось поведение одного из гостей, в связи с чем он нанес ему множественные удары по голове. Заметив, что потерпевшему стало плохо, фигурант вызвал скорую медицинскую помощь, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.На следующий день, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.