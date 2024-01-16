Жители Докучаевска на стенде выставки Россия благодарят владимирцев за помощь. 33 регион-...

Жители Докучаевска на стенде выставки "Россия" благодарят владимирцев за помощь.33 регион- Донбассу. На международной выставке "Россия", которая продолжает работу на столичной ВДНХ, губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил стенд Донецкой Народной республики.Экспозицию ДНР глава региона Александр Авдеев осмотрел вместе с главой администрации Докучаевска Александром Качановым. Докучаевск- город, подшефный нашему региону. Стенд Донецкой Народной республики оформлен в цветах флага ДНР. Экспозиция рассказывает об истории Донбасса и его современном этапе. "Донбасс вернулся домой"- символичные слова, которые видит каждый посетитель. Отметим, что на стенде жители ДНР поблагодарили наш регион. "Спасибо региону-шефу от Докучаевска". Эта надпись размещена на большом экране.(видео со страницы губернатора Александра Авдеева)