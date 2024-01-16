Жители многоквартирного дома во Владимирской области просят помощи. Крыше здания в поселке...

Жители многоквартирного дома во Владимирской области просят помощи.Крыше здания в поселке Пролетарский Гороховецкого района необходим капитальный ремонт. Люди уверены, из-за постоянных протечек потолки в квартирах могут обвалиться в любую минуту. Слово Александру Сыпченко.- Вот это все промерзает в мороз, потому что это фанера, она только обклеена и все.Пенсионерка Надежда Голова в этом доме на улице Новофабричной прожила почти 30 лет. Все это время ее комната рушилась на глазах. 2хэтажное кирпичное здание в поселке Пролетарский было построено в 1957 году для работников Денисовского завода. Из-за времени и постоянных протечек крыши деревянные перекрытия сгнили, а в полу и потолке образовались огромные дыры. Несмотря на плачевное состояние, здание так и не было признано аварийным. Многие жильцы уже разъехались. Три квартиры пока обитаемы. Люди надеются, если не на чудо, то хотя бы на капремонт. По словам Надежды Федоровны, многочисленные обращения пока результата не дали.Надежда Голова, жительница дома №23 по улице Новофабричной:- Я боюсь, потому что меня в 22 году половица как поднимется надо мной! Я говорю - ну все! Ладно успела ноги убрать.Покинуть "ветхие" квадратные метры не может и Зинаида Черноухова. В ее квартире промерзли все углы, а одна из стен вот- вот обвалится.Зинаида Черноухова, жительница дома №23 по улице Новофабричной:- Это еще хорошо сделали отопление. Высохло. А вот там внизу все сырое, особенно когда идет дождь.В самом сложном положении - Игорь Меркулов. Он практически не встает со своего старого матраса. Родственников у мужчины нет. Иногда приходят соседи, проведать все ли в порядке и приносят немного поесть. В квартире - полная антисанитария. Плесень, горы немытой посуды и мусора.Игорь Меркулов, житель дома №23 по улице Новофабричной:- Полдома не живут все сырое и грязное, все ломается, гниет, портится.- Скажите а кто за Вами ухаживает?- За мной сейчас никто не ухаживает, я болею.В местной администрации заявляют: полномочия ограничены. Квартиры приватизированы. По закону бремя содержания частного имущества полностью ложится на собственников. Однако помочь пенсионерке Надежде Головой с ремонтом, с учетом ее тяжелого материального положения, по линии соцзащиты все же возможно.Михаил Подольский, глава администрации муниципального образования "Денисовское":- От этой проблемы никто не открещивается, решили оказать помощь и сейчас в новом 24 году администрация района планирует оказать помощь в рамках соцподдержки пожилым гражданам.В администрации Горохового района "Вестям" сообщили: к вопросу капитального ремонта крыши в доме №23 по улице Новофабричной обязательно вернутся при планировании бюджета на 2026 год. Жильцы надеются, что к этому времени здание окончательно не сгниет от сырости.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"