Перед судом предстанет 37-летний житель Коврова.

Перед судом предстанет 37-летний житель Коврова. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Преступление было совершено в новогодние праздники. Правоохранители установили, что обвиняемый выпивал у себя дома вместе с приятелями. Мужчине не понравились манеры одного из гостей, и он начал бить собутыльника по голове.Вскоре потерпевшему стало плохо, и хозяин позвонил в скорую. Медики доставили избитого гражданина в больницу, но на следующий день он умер.В настоящий момент обвиняемый заключён под стражу. Расследование продолжается.