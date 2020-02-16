Начало новой недели в столичном регионе будет характеризоваться приходом нового мощного циклона, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Циклон принесет в Москву и Подмосковье очередную волну аномального тепла – климатическая норма будет превышена на 10 градусов.

Начало новой недели в столичном регионе будет характеризоваться приходом нового мощного циклона, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Циклон принесет в Москву и Подмосковье очередную волну аномального тепла – климатическая норма будет превышена на 10 градусов.Теплая погода в столице сохранится в течение всей недели, утверждают синоптики. Уже днем в понедельник в Москве будет +3–5 градусов, в Подмосковье — до +6 градусов, что для середины февраля нетипично. Во вторник градусники покажут температуру +4–6 градусов, в среду и четверг — +1–6 градусов, в пятницу — от 0 до +5 градусов.С приходом тепла усилится ветер – первые его порывы москвичи ощутят уже в воскресенье вечером. А в понедельник его порывы уже будут достигать 20 м/с.Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в последний день этой недели в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками и до +3 градусов. По области температура будет колебаться от -1 до +4, рассказал Тишковец. Он подчеркнул, что это на шесть градусов выше климатической нормы для середины февраля.15 февраля климатолог Владимир Семенов заявил, что зима в Москве закончилась и больше не вернется, в столичном регионе начался переход к весне.