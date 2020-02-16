Автор саундтрека к культовому сериалу Бригада, основатель группы Triplex Андрей Иванов скончался в Австралии, где 47-летний музыкант отдыхал с супругой. Он погиб в результате несчастного ..

Автор саундтрека к культовому сериалу "Бригада", основатель группы Triplex Андрей Иванов скончался в Австралии, где 47-летний музыкант отдыхал с супругой. Он погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбук" журналист и ведущий Михаил Козырев.По данным СМИ, Иванов плавал в океане, когда его стало уносить дальше от берега сильным течением. После этого волны выбросили его и супругу на скалы. Андрея спасти не удалось.Стоит отметить, что почти каждый трек Triplex становился хитом в 2000-е годы. Группа написала музыку к сериалам "Бригада", "Собака Баскервилей" и "Бой с тенью".