В матче 24-го тура чемпионата Испании Барселона на поле домашнего стадиона Камп Ноу обыграла Хетафе со счетом 2:1. Для каталонской команды эта победа стала третьей кряду в Ла Лиге.

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" на поле домашнего стадиона "Камп Ноу" обыграла "Хетафе" со счетом 2:1. Для каталонской команды эта победа стала третьей кряду в Ла Лиге.У победителей голами отметились Антуан Гризманн и Серхи Роберто, забившие на 33-й и 39-й минутах соответственно, одну голевую передачу на свой счет записал Лионель Месси. У гостей же единожды на 66-й минуте отличился Родригес Анхель."Барселона" с 52 очками сравнялась с лидирующим в таблице "Реалом", но у мадридцев игра с "Сельтой" в запасе, а "Хетафе", прервавший серию из четырех побед, расположился на третьей строчке, имя в активе на десять очков меньше.В следующем туре чемпионата Испании каталонцы в субботу, 22 февраля, примут "Эйбар", а "синие" на следующий день дома сыграют с "Севильей".