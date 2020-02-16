На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, завершилась спринтерская гонка у мужчин. Россиянин Александр Логинов показал лучший результат дня, завоевав золотую медаль турнира. Таким образом, он впервые в карьере стал чемпионом мира.

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, завершилась спринтерская гонка у мужчин. Россиянин Александр Логинов показал лучший результат дня, завоевав золотую медаль турнира. Таким образом, он впервые в карьере стал чемпионом мира.28-летний спортсмен преодолел дистанцию десять километров за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Отметим, что эта награда стала для сборной России первой на чемпионате мира-2020.Второе место в спринте занял француз Кентен Фийон Майе, отставший от лидера на 6,5 секунды. Третье время у его соотечественника Мартена Фуркада (+19,6 секунды).Россияне Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев не смогли попасть в десятку сильнейших.