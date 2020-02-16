В Италии на седьмом этапе Кубка IBU завершилась гонка преследования у женщин. Победу в ней одержала Элизабет Хергберг из Швеции. Она преодолела дистанцию десять километров за 31 минуту 53,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

В Италии на седьмом этапе Кубка IBU завершилась гонка преследования у женщин. Победу в ней одержала Элизабет Хергберг из Швеции. Она преодолела дистанцию десять километров за 31 минуту 53,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.Следом за ней расположились сразу три представительницы России – Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Анна Никулина. Первые две стали призерами гонки. Павлова завоевала серебро (+57,4, 1 промах), а Кайшева – бронзу (+1.06,5, 1 промах).Еще одна россиянка Анастасия Поршнева финишировала лишь 41-й, допустив девять промахов и уступив лидеру более шести минут.