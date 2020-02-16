Глава Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков надеется, что власти Москвы усилят защиту столичных храмов.

Глава Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков надеется, что власти Москвы усилят защиту столичных храмов, духовенства и прихожан от террористов и психически больных людей. Соответствующие документы сейчас оформляются, добавил отец Александр.Как заявил глава комиссии "Интерфаксу", храмы открыты весь день и неадекватные граждане представляют реальную опасность для верующих. Священник напомнил, что московские церкви уже становились объектами нападения.В воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов, вооруженный ножом, ранил двух пономарей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице. Пострадавшим оказывают помощь в больнице.Нападавшего задержали прихожане и передали прибывшим полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.