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<a href="https://33live.ru/novosti/16-02-2020-drug-v-bede-ne-brosit-ekskavator-vyruchil-furu-na-snezhnoj-doroge.html" target="_blank">Друг в беде не бросит: экскаватор выручил фуру на снежной дороге</a> - Весьма оригинальный способ покорить сложный подъем придумал водитель большегруза в Оренбургской области. Фура буксовала на заснеженной дороге. Однако на помощь пришел экскаватор, который дальнобойщик перевозил в кузове.