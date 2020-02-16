Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа тот факт, что сирийские войска окружили некоторые наблюдательные посты республики в сирийском Идлибе. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует турецкий телеканал NTV.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа тот факт, что сирийские войска окружили некоторые наблюдательные посты республики в сирийском Идлибе. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует турецкий телеканал NTV."Анкара не может бездействовать и примет необходимые меры", — сказал он.Эрдоган также сообщил о "хорошем разговоре" по Идлибу с президентом РФ Владимиром Путиным.Тема Сирии звучала и в разговоре Эрдогана с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает турецкое агентство "Анадолу". Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросу о немедленном прекращении кризиса в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, президенты Турции и США обсудили способы и пути восстановления стабильности в Ливии. Однако заявления США по Сирии, сделанные спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, Эрдоган назвал "неубедительными и противоречивыми". Прибывший в Анкару Джеффри назвал турецких военных, погибших при атаке со стороны сирийских правительственных войск, "нашими мучениками". "Они постоянно делают противоречивые заявления: сегодня говорят одно, завтра другое. Чему верить?" – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о противодействии США сирийскому правительству и параллельном снабжении оружием действующих в Сирии членов Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.Ранее сообщалось о переброске турецкой техники и личного состава в Сирию. Благодаря турецким поставкам американские ПЗРК попадают к боевикам из группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещено в России), и где их применят – никто не знает. Более того, турки снабжают боевиков армейской формой, и те могут под видом турецких солдат воевать против правительственных войск